У нее проблемы со здоровьем: кронпринцесса Метте-Марит не будет сопровождать мужа в поездке в США
Кронпринц Хокон на днях отправится с визитом в США, а вот его супруга кронпринцесса Метте-Марит вынуждена отменить поездку из-за медицинских рекомендаций.
Ожидалось, что 52-летняя норвежская принцесса присоединится к наследному принцу Хокону в его трехдневной поездке в США с 6 по 9 октября. Но, теперь королевский дворец подтвердил газете Se og Hør, что Метте-Марит не поедет.
«В настоящее время кронпринцессе рекомендовано воздержаться от поездок в Соединенные Штаты из-за ее хронического заболевания легких», — говорится в заявлении дворца.
Напомним, в 2018 году Метте-Марит поставили диагноз хронического заболевания — фиброза легких, и с тех пор ей пришлось ограничить свою общественную деятельность.
Ранее в этом году дворец подтвердил прогрессирование ее болезни, заявив: «У кронпринцессы наблюдаются ежедневные симптомы и недомогания, которые влияют на ее способность выполнять свои обязанности. Кронпринцессе требуется больше отдыха, и ее распорядок дня меняется быстрее, чем раньше. Это означает, что изменения в ее официальном расписании могут происходить чаще и в более сжатые сроки, чем мы привыкли. У наследной принцессы есть огромное желание продолжать работать, и поэтому мы организуем её официальную программу в будущем наилучшим образом, чтобы она могла совмещать здоровье и работу».
Кронпринц Хокон в ходе трехдневного визита в США отметит 200-летие первой норвежской эмиграции в США, посетив штаты Айова, Миннесота и Нью-Йорк.
Напомним, ранее прошедшей весной норвежский кронпринц посетил с визитом Киев и Киевскую область, а после норвежский королевский дворец делился видеоотчетом с этой поездки.