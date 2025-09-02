У нее проблемы со здоровьем: кронпринцесса Метте-Марит не будет сопровождать мужа в поездке в США

Кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Ожидалось, что 52-летняя норвежская принцесса присоединится к наследному принцу Хокону в его трехдневной поездке в США с 6 по 9 октября. Но, теперь королевский дворец подтвердил газете Se og Hør, что Метте-Марит не поедет.

«В настоящее время кронпринцессе рекомендовано воздержаться от поездок в Соединенные Штаты из-за ее хронического заболевания легких», — говорится в заявлении дворца.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Напомним, в 2018 году Метте-Марит поставили диагноз хронического заболевания — фиброза легких, и с тех пор ей пришлось ограничить свою общественную деятельность.

Ранее в этом году дворец подтвердил прогрессирование ее болезни, заявив: «У кронпринцессы наблюдаются ежедневные симптомы и недомогания, которые влияют на ее способность выполнять свои обязанности. Кронпринцессе требуется больше отдыха, и ее распорядок дня меняется быстрее, чем раньше. Это означает, что изменения в ее официальном расписании могут происходить чаще и в более сжатые сроки, чем мы привыкли. У наследной принцессы есть огромное желание продолжать работать, и поэтому мы организуем её официальную программу в будущем наилучшим образом, чтобы она могла совмещать здоровье и работу».

Кронпринц Хокон в ходе трехдневного визита в США отметит 200-летие первой норвежской эмиграции в США, посетив штаты Айова, Миннесота и Нью-Йорк.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

Напомним, ранее прошедшей весной норвежский кронпринц посетил с визитом Киев и Киевскую область, а после норвежский королевский дворец делился видеоотчетом с этой поездки.