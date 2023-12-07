У нее рождественская традиция: королева Камилла показала, как украсила елку в Кларенс-хаусе

В королевской аккаунте опубликовали видео, в котором показали, как королева Камилла вместе с детьми украшала елку в Кларенс-хаусе.

Королева Камилла по традиции пригласила детей и пациентов Дома Дугласа в свой дом, чтобы создать атмосферу Рождества, украсить елку и встретить северных оленей и Санту.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В официальном королевском аккаунте поделились видеороликом с мероприятия. На видео видно, как дружелюбно королева Камилла общалась со своими гостями, помогала детям украшать зеленое дерево, и, несмотря на отсутствие за окном снега, у них получилось создать прекрасную праздничную атмосферу.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

"Королева продолжила свою ежегодную традицию приветствовать детей при поддержке @HelenAndDouglasHouse и @RoaldDahlCharity, чтобы украшать рождественскую елку в Кларенс-Хаус. Группа Bugles of The Rifles помогли создать праздничную музыкальную атмосферу", - написано под видео.

Напомним, ранее мы показывали, как любимый замок королевы Елизаветы II украсили к Рождеству.

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