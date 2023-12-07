У нее рождественская традиция: королева Камилла показала, как украсила елку в Кларенс-хаусе

В королевской аккаунте опубликовали видео, в котором показали, как королева Камилла вместе с детьми украшала елку в Кларенс-хаусе.
Королева Камилла по традиции пригласила детей и пациентов Дома Дугласа в свой дом, чтобы создать атмосферу Рождества, украсить елку и встретить северных оленей и Санту.
В официальном королевском аккаунте поделились видеороликом с мероприятия. На видео видно, как дружелюбно королева Камилла общалась со своими гостями, помогала детям украшать зеленое дерево, и, несмотря на отсутствие за окном снега, у них получилось создать прекрасную праздничную атмосферу.
"Королева продолжила свою ежегодную традицию приветствовать детей при поддержке @HelenAndDouglasHouse и @RoaldDahlCharity, чтобы украшать рождественскую елку в Кларенс-Хаус. Группа Bugles of The Rifles помогли создать праздничную музыкальную атмосферу", - написано под видео.
Напомним, ранее мы показывали, как любимый замок королевы Елизаветы II украсили к Рождеству.
Читайте также:
- В теплом свитере возле елки: принцесса Уэльская готовится к рождественскому концерту
- Как выбрать елку, чтобы она стояла долго и не осыпалась: 7 важных моментов
- Настоящая или искусственная: какая елка меньше вредит экологии