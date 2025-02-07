У нее рыжие волосы, как у Гарри: милое фото дочери Сассекских, которое вы не видели ранее

Кадр попал в видеоролик, опубликованные Меган Маркл в прошлом месяце в Instagram.
Тогда герцогиня Сассекская поделилась со своими фолловерами в блоге видео в память о своем псе по кличке Гай, который умер. На одном из кадров Меган запечатлена со своей трехлетней дочерью Лили и двумя собаками. Они сидят в парке на зеленой траве, на покрывале во время прогулки в парке.
На фото малышка Лили запечатлена спиной к камере. Меган и Гарри не показывают своих детей практически никогда лицом, поскольку принц твердо намерен сохранить их жизни в безопасности и сделать так, чтобы их не преследовали папарацци так же, как преследовали его в детстве и юности.
Ранее поклонники семьи могли увидеть детей на рождественской открытке, которую Сассекские представили в декабре прошлого года. Но и там их лиц было не рассмотреть.
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