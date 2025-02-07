У нее рыжие волосы, как у Гарри: милое фото дочери Сассекских, которое вы не видели ранее

Тогда герцогиня Сассекская поделилась со своими фолловерами в блоге видео в память о своем псе по кличке Гай, который умер. На одном из кадров Меган запечатлена со своей трехлетней дочерью Лили и двумя собаками. Они сидят в парке на зеленой траве, на покрывале во время прогулки в парке.

Меган Маркл с детьми Лили и Арчи / Фото: Меган Маркл/Instagram

На фото малышка Лили запечатлена спиной к камере. Меган и Гарри не показывают своих детей практически никогда лицом, поскольку принц твердо намерен сохранить их жизни в безопасности и сделать так, чтобы их не преследовали папарацци так же, как преследовали его в детстве и юности.

Ранее поклонники семьи могли увидеть детей на рождественской открытке, которую Сассекские представили в декабре прошлого года. Но и там их лиц было не рассмотреть.

Меган и Гарри с дочерью Лилибет, фото из документального сериала "Гарри и Меган" на Netflix

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