У нее сегодня два именинника: королева Рания поделилась семейные фото

В иорданском королевстве сегодня сразу два именинника.

Королю Абдалле II сегодня исполняется 63 года, а его младшему сыну принца Хашиму – 20. Так вышло, что младший сын королевы Рании родился в один день с его отцом.

Королева Рания поздравила публично сына и мужа и опубликовала в своем Instagram несколько новых фотографий.

На фото, где Ее Величество запечатлена с мужем она позирует в желтом платье длины до колен с завязками на шее и на груди, которое носила в сочетании с туфлями-лодочками в тон.

Королева Рания с мужем королем Абдаллой VI / Фото: Instagram королевы Рании

"С днем ​​рождения! Ты для нас целый мир", - написала под снимком Рания.

Также королева запостила портретное фото с сыном Хашимом. Они оба одеты в комфортные повседневные луки, у Рании распущены волосы и она обнимает парня за шею.

"С днем ​​рождения, мой дорогой Хашим", - говорится в подписи под фото.

Королева Рания с сыном принцем Хашимом / Фото: Instagram королевы Рании

Сегодня именинник и испанский король Филипп VI, ему исполняется 57 лет. Ранее мы собрали для вас интересные факты о супруге королевы Летиции.

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