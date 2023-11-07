У нее уважительная причина: принц Уильям рассекретил, почему Кейт не приехала с ним в Сингапур

Принц Уильям сейчас находится с визитом в Сингапуре, где состоится церемонии вручения наград его премии Earthshot Prize.

В прошлом году церемония прошла в США, в Бостоне и супруга принца Уильяма – принцесса Кейт, сопровождала мужа в той поездке. Но в этом году Кэтрин решила остаться дома.

Принц Уильям в Сингапуре / Фото: Associated Press

Принц Уильям уже рассказал публике, почему же Кейт отсутствует в этом году. По его словам, Кэтрин помогает их старшему сыну принцу Джорджу с его первыми экзаменами в школе и в такой важный момент для ребенка решила поддержать его, а не уезжать в заграничную поездку.

Именно поэтому принцесса Уэльская осталась дома в Виндзоре, а ее 41-летний муж отправился в Юго-Восточную Азию, чтобы вручить свою экологическую премию. Выступая на саммите United for Wildlife, будущий король извинился за отсутствие жены, пишет Daily Mail.

Принц Уильям в Сингапуре / Фото: Associated Press

"Я рад вернуться в Сингапур. Прошло 11 лет с тех пор, как мы с Кэтрин наслаждались визитом сюда от имени моей покойной бабушки в год ее бриллиантового юбилея. Я должен упомянуть, что Кэтрин очень сожалеет, что не может быть здесь, она помогает Джорджу сдать его первые основные экзамены".

Напомним, принцесса Кейт принимала участие в двух предыдущих церемониях вручения премии Earthshot в Бостоне и Лондоне.

Кейт и Уильям на церемонии премии Earthshot в Бостоне / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям на церемонии премии Earthshot в Лондоне / Фото: Associated Press

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