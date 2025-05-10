Софи, герцогиня Эдинбургская / © Associated Press

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60-летняя Софи, герцогиня Эдинбургская, которая является любимой невесткой покойной королевы Елизаветы II, не большая модница, поскольку часто повторяет свои образы, а также не экспериментирует со стилем.

Однако Софи на протяжении многих лет может сотрудничать с одними брендами, поэтому ее, например, часто можно заметить с сумками от Sophie Habsburg, которые у нее есть всевозможных дизайнов и цветов.

Также супруга принца Эдварда очень полюбила бренд Beulah London, которые создал для нее уже целую коллекцию элегантных легких платьев с расклешенными манжетами. Эту модель Софи очень часто носит на официальные мероприятия, дополняя шляпками, а также на деловые встречи, когда выполняет свои королевские обязанности.

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Софи, герцогиня Эдинбургская / © Associated Press

Платье хоть и простое, но имеет несколько интересный деталей: оригинальные рукава, пуговицы на юбке и рукавах, небольшие складки на лифе, а также разрез на юбке.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

У Софи это платье есть в трех цветах, но скорее всего, она закажет в будущем и другие оттенки.

Софи, герцогиня Эдинбургская и ее муж / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images