У него больше денег, чем было у королевы Елизаветы II: назван самый богатый член британской королевской семьи

Король Чарльз / © Associated Press

Согласно списку самых богатых людей газеты Sunday Times, состояние монарха за последний год увеличилось на 30 миллионов фунтов стерлингов. В 2024 году состояние короля Чарльза оценивалось в 610 миллионов фунтов стерлингов, а состояние королевы Елизаветы II на момент ее смерти оценивалось в 370 миллионов фунтов стерлингов.

По данным Sunday Times, бывший помощник дворца объяснил, что король прилагал все усилия, чтобы «тщательно восстановить свое финансовое положение» после развода с Дианой, принцессой Уэльской, который обошелся ему в 17 миллионов фунтов стерлингов в 1996 году.

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Associated Press

Помощник также развеял слухи о том, что Камилла способствовала притоку денег в его семью. Он сказал: «Были предположения, что Камилла внесла значительную часть денег в их отношения, но это совершенно не соответствует действительности».

Королевский биограф Роберт Хардман также объяснил, что монархия «не так богата, как полагают многие».

Герцогство Ланкастерское и королевское имущество не являются «личными активами» короля и не принимались во внимание при оценке его общего богатства.

Тот факт, что личное состояние Чарльза теперь превышает состояние его матери, может дать ему больше гибкости в личных вопросах, инвестициях и управлении личными финансами отдельно от официального аппарата монархии.

Камилла, Чарльз и королева Елизавета II / © Associated Press

Газета Times также пишет, что существует «еще более запутанный вопрос» о множестве произведений искусства и драгоценностей монарха, а также о бесчисленных подарках, которые были вручены членам королевской семьи на протяжении веков.

Значительная часть находится в Королевской коллекции — хранилище, насчитывающем более миллиона экспонатов, включая гобелены, рукописи, скульптуры, произведения искусства и предметы мебели, многие из которых выставлены в королевских резиденциях.

Как и в случае с королевским имуществом и герцогством Ланкастерским, эта коллекция не принадлежит лично монарху, а «находится в доверительном управлении монарха в интересах его преемников и нации».