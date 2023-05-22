У него есть мечта: автор коронационных фото Чарльза и Камиллы назвал имя украинца, которому хочет снять портрет

Со дня коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы прошло чуть больше двух недель. Журналистка "Сніданка з 1+1" Елена Квитка встретилась в Лондоне с фотографом Хьюго Бурнандом, который снимал официальные королевские коронационные портреты и разузнала эксклюзивные подробности.

Хьюго рассказал о том, что подготовка к съемке была очень длительной, а последние четыре дня перед коронацией он с командой почти не выходили из Тронной залы Букингемского дворца – места, где были сняты коронационные портреты.

"Мы раскладывали технику, настраивали свет и проводили репетиции фотосессии. Потом отбирали фотографии. И только после этого я наконец-то выспался", - рассказывает о напряженной работе в те дни фотограф. Говорит, что спал после этого целые сутки подряд.

Оказывается, Хьюго понятия не имел, что именно ему предложат сделать официальные портреты новых короля и королевы. Хотя именно он фотографирует королевскую семью уже двадцать лет.

Официальные портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы авторства Хьюго Бурнанда / Фото: Getty Images

Официальные портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы авторства Хьюго Бурнанда / Фото: Getty Images

Имеено Хьюго Бурнанд автор свадебных фотографий принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также свадебных снимком Чарльза и Камиллы.

"Чарльзу понравились мои снимки с их свадьбы и после этого он спрашивал несколько раз мог бы я сделать несколько личных портретов для него", - рассказывает фотограф.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Конечно, король не позвонил ему сам, звонили фотографу сотрудники дворца. Подробностей Хьюго раскрывать не может по понятным причинам. Обсуждалось сотрудничество на разных мероприятиях, среди них была и коронация. Потом стало известно, что это будет коронация.

"Секрет в том, что в этот важный день все должно было быть как обычно. Так чтобы королевская семья зашла в Тронный зал и увидела того же Хьюго, которого они знают. Поэтому я должен был быть максимально естественным, чтобы не выбить их из колеи, расстроить или заставить нервничать. Поэтому, как и каждое утро я позанимался йогой, позавтракал овсянкой и поехал во дворец на велосипеде с командой. В 7:30 утра мы уже были на месте", - рассказывает фотограф.

Выбор именно такого транспортного средства не стыл случайностью. Для таких важных мероприятий Хьюго выбирает именно велосипед, чтобы не попасть в пробку. Его команда из пятерых человек также направлялась во дворец на велосипедах, среди них была и дочь фотографа.

Пока Чарльза короновали, Хьюго Бурнанд вместе с командой успели еще раз провести репетицию во дворце и уже ждали приезда короля.

"На фотосессию выделили всего час. Это был настоящий вызов и марафон. Мы были очень взволнованы и в приподнятом настроении", - вспоминает фотограф. А также рассказывает о том, что работать с королем очень просто. "Он очень воспитан, умен, просто замечательный человек" - говорит Хьюго о Чарльзе.

Сколько заплатили за эту работу Хьюго Бурнанд говорить не стал, но убеждает, что это не заоблачная сумма.

Также фотограф признался, что хотел бы сделать фото для президента Украины Владимира Зеленского. "Он крутой, я думаю, он просто невероятный".