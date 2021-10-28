У них большие планы: княгиня Шарлин может присоединиться к мужу Альберу II в заграничной поездке

У них большие планы: княгиня Шарлин может присоединиться к мужу Альберу II в заграничной поездке

Князь Альбер II сообщил больше информации о возвращении своей супруги княгини Шарлин домой в Монако.

Супруг Шарлин Альбер II в интервью изданию Point De Vue сообщил, что последняя операция, которая состоялась почти три недели назад, была успешной и княгиня сможет вернуться домой к национальному празднику Монако. Национальный день Монако приходится на пятницу, 19 ноября этого года.

А в комментарии журналу People Альбер II сообщил, что надеется поехать с Шарлин в Дубай в рамках запланированного королевского визита на Всемирную выставку Дубая 13 ноября 2021 года. Если это состоится, это будет первая и долгожданная поездка княжеской пары за границу впервые за долгое время.

Княгиня Шарлин с мужем / Associated Press

Альбер II не стал говорить, что поездка точно состоится. Он лишь отметил, что это есть в планах, но финальное решение они будут принимать в последнюю минуту и, вероятно, будут прислушиваться к рекомендациям врачей.

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Ранее Альбер говорил: "Она в хорошей форме и в гораздо лучшем настроении. Она будет здесь задолго до 19 ноября". Последняя операция, которую сделали Шарлин 8 октября, прошла успешно и сейчас княгиня восстанавливается.

Княгиня Шарлин рассказала о своей ситуации в подкасте перед последней операцией: "Я приехала в Южную Африку, чтобы курировать некоторые проекты фонда. В то время я уже была не здорова, и у меня была инфекция, с которой я немедленно обратилась к врачу". Как мы уже знаем, инфекцию Шарлин получила после процедуры синус-лифтинга, которую делала еще в мае в Монако.

Княгиня Шарлин / Instagram княгини Шарлин

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