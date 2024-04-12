У них была короткая интрижка: с кем встречался принц Чарльз до романа с Дианой

Принц Уэльский Чарльз, как известно, всю жизнь любил только одну женщину - Камиллу Паркер-Боулз, но встречался и с другими девушками.
До того, как жениться впервые на леди Диане Спенсер, принц Чарльз был в непродолжительных отношениях с ее старшей сестрой леди Сарой Спенсер, на шесть лет старшей за Диану.
В конце 1970-х годов у Сары был роман с принцем Уэльским. В 1977 году Сара приезжала с принцем на охоту в родовое поместье Элторп, где Чарльз и Диана впервые увидели друг друга. Вскоре после этой поездки отношения между Сарой и Чарльзом прекратились. Кто-то говорит, что это произошло из-за напористой Сары, которая очень хотела замуж, а кто-то, что Чарльзу приглянулась ее сестра Диана.
Ходили даже слухи, что отношения между Сарой и Дианой были напряженными, потому что старшая сестра была недовольна, что Чарльз женился на Диане, а не на ней. Тем не менее по словам официального биографа Дианы – Эндрю Мортона – именно Саре принцесса Уэльская всегда безоговорочно доверяла.
Мы решили вспомнить некоторые фотографии молодого принца и Сары Спенсер.
Принц Чарльз и леди Сара в гвардейском поло-клубе в Виндзоре.
Сара Спенсер с принцем Чарльзом на матче по поло в июле 1977 года.
Принц Чарльз наслаждается лыжным отдыхом со своей подругой леди Сарой Спенсер в феврале 1978 года в Клостерсе, Швейцария.
Отметим, что после смерти Дианы Сара стала президентом Мемориального фонда Дианы, принцессы Уэльской.
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