У них была тесная связь: почему герцогиня Софи была любимой невесткой королевы Елизаветы II

Восхищение, любовь и уважение, которые Софи испытывала к Елизавете II при ее жизни трудно было не заметить. Королевские наблюдатели всегда отмечали, как у королевы сформировалась особая привязанность к жене ее младшего сына, принца Эдварда.

Принцесса Анна, королева Елизавета II и герцогиня Софи / Фото: Associated Press

Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty поразмышляла о тесной связи двух женщин и вот что сказала Hello!:

"Софи никогда не выдвигала себя вперед. Это была одна из причин, по которой покойная королева так любила ее, и, вероятно, одна из причин, по которой ее партнерство с Эдвардом имеет такой успех. Я никогда не слышала, чтобы Софи и Эдвард говорили друг о друге так, как в последнее время, и было очень приятно это слышать. Они кажутся очень искренними. Кажется, он действительно гордится ею и тем, как она восприняла то, что значит быть частью королевской семьи, а именно сплотиться", - говорит автор.

Герцогиня Эдинбургская Софи с мужем принцем Эдвардом и детьми / Фото: Associated Press

Ингрид имела в виду недавнее интервью, которое Эдвард дал Алану Титчмаршу в начале этого месяца по случаю своего 60-летия, а также публичную речь Софи, во время которой она назвала Эдварда "своим дорогим мужем и своим другом", когда пара посетила стадион для игры в крикет Хедингли в Лидсе незадолго до юбилея герцога Эдинбургского.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Кстати, покойный муж королевы Елизаветы II – принц Филипп – также очень любил и уважал свою невестку Софи. А с кем из своих невесток он дружил и враждовал, мы уже рассказывали как-то в материале.

Герцогиня Эдинбургская Софи с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом / Фото: Associated Press

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