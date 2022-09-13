У них были общие увлечения: кого из своих невесток королева Елизавета II любила больше всего

Королева Елизавета II старалась дипломатично общаться со всеми своими невестками. Даже со взбалмошной принцессой Дианой находила общий язык. Но была у нее и своя любимица.

Любимым сыном королевы считается принц Эндрю, а вот любимой невесткой является Софи, графиня Уэссекская, жена младшего сына принца Эдварда.

Софи поддерживала очень теплые и близкие отношения с королевой. Жену принца Эдварда часто видели сидящей на почетном месте рядом с монархом во время воскресных утренних поездок в церковь во время посещения Балморала и Сандрингема.

Автор книг Кристина Лэмб рассказала о своем опыте знакомства с графиней и объяснила, почему дружба Софи с королевой была такой крепкой.

Графиня Софи / Фото: Associated Press

Писатель подробно описала трогательный момент, когда лицо Софи "засветилось", когда ее спросили о ее связи с королевой.

"Я провела несколько дней с Софи в Южном Судане два года назад, незадолго до того, как из-за пандемии прекратились поездки, когда она посетила раздираемую войной страну в рамках своей кампании против сексуального насилия в условиях конфликта.

У нас был трудный день, когда мы посещали выживших после ужасающих нападений в жарком, вонючем и переполненном лагере, но ее лицо озарилось, когда я спросил ее о королеве и правда ли, что у них были особенно близкие отношения", - вспоминает госпожа Лэмб. И Софи сказала в ответ: "Я так думаю, надеюсь, что да", - пишет express.

Графиня Софи и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Софи Уэссекская разделяла страсть королевы к военной истории и могли часами засиживаться за изучением древних документов в Королевских архивах в Виндзорском замке. Взаимной теплоте способствовало и то, что семья Уэссекских живет неподалеку от Виндзорского замка, где жила Ее Величество королева после смерти мужа Филиппа.

"Во время пандемии, когда ограничения были частично сняты, Софи регулярно гуляла с королевой в Большом Виндзорском парке, особенно после смерти принца Филиппа, когда она стала ее "опорой".

Но жизнь в королевской семье для Софи не всегда была так великолепна.

Графиня Софи и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

"Софи призналась мне, что это была борьба, и что поначалу она не получала удовольствия от королевских обязанностей, желая взять на себя мероприятия, которые она посещала, а не просто "быть вишенкой на торте", как она выразилась. Но со временем под руководством королевы она научилась "управлять ожиданиями", - рассказывает госпожа Лэмб в статье для The Times.

Мы рассказывали и о том, с кем из своих невесток дружил и враждовал принц Филипп, муж королевы. Софи также была одной из его фавориток.

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