У них началась учеба: дети Кейт и Уильяма Уэльских уже вернулись за школьные парты

Кейт и Уильям с детьми / © Getty Images

Реклама

Трое их детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи уже сегодня, 3 сентября, отправились на учебу в школу Ламбрук, где у них начнется новый учебный год.

Принц Уильям и принцесса Кейт всегда присутствуют на церемонии начала учебного года для своих детей. В сентябре 2022 года Уильям и другие члены королевской семьи отправились в Шотландию, чтобы навестить королеву Елизавету II после того, как врачи заявили о своей «обеспокоенности» ее здоровьем до ее смерти 8 сентября. Однако Кейт осталась дома, поскольку это был первый день Джорджа, Шарлотты и Луи в качестве новых учеников в школе Ламбрук.

Кейт и УИльям отвели детей в школу, 8 сентября 2022 год / © Associated Press

Для принца Джорджа этот учебный год будет и последним в этой школе, далее он, скорее всего, пойдет по стопам своего отца Уильяма и поступит в Итонский колледж.

Реклама

Школа Ламбрук / © Getty Images

Напомним, 1 сентября Кенсингтонский дворец объявил, что принц и принцесса Уэльские, 4 сентября посетят сады Музея естественной истории в Лондоне. Так что ждем с нетерпением, так как публика уже заскучала за образами принцессы Уэльской.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Последний раз семью видели в более неформальной обстановке — 24 августа, когда они ехали в церковь в Крати-Кирк, недалеко от замка Балморал, в Шотландии. Они посещали воскресную службу.