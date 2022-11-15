У них особая связь: что общего у принцессы Кейт и короля Чарльза III

Именинник вчерашнего дня – король Чарльз III имеет очень хорошие отношения со своей невесткой – принцессой Уэльской, Кэтрин. На публике Кейт и Чарльз всегда любезничают друг с другом, а эксперты считают, что между ними есть особая связь.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс сказала Express.co.uk вот что об отношениях короля с его невесткой: "Кажется, у Кейт и Чарльза действительно особые отношения, которые заметно проявляются на публике. Язык их тела предполагает, что они настроены друг на друга, используя лесть и зеркальные сигналы, чтобы показать некоторое единомыслие или оценку шутки".

Король Чарльз III и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Джуди также сравнила поведение Кейт на публике с королевой Камиллой — последняя кажется менее расслабленной и не так сильно смеется над шутками Чарльза, как принцесса Уэльская. Возможно, это связано отчасти с тем, что Камилла еще не привыкла к своему новому статусу королевы-консорта.

"У Чарльза идеальная аудитория в лице Кейт, которая всегда очень расслабленно смеется, в отличие от Камиллы. Чарльз любит быть веселым, и с Кейт он максимально естественен, потому что видит одобрительный смех. Кэтрин так искренне смеется и даже сморщивает нос, когда шутит король. Камилла при этом, кажется, держится немного в стороне. Кейт кажется менее близкой к Камилле, вместо этого она обходит ее, чтобы поболтать со свекром", - добавляет эксперт.

Король Чарльз III и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Отметим, что у Кэтрин, принцессы Уэльской хорошие отношения не только с королем Чарльзом. До того, как принц Гарри встретил Меган Маркл, она всегда очень мило беседовала и с Гарри. Но с момента, как в жизни принца появилась Меган все кардинально изменилось. Отношение Кейт к Гарри также претерпело изменений.

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