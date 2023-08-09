У них особенная роль: стало известно, как Уильям и Кейт почтут память королевы Елизаветы II в годовщину ее смерти

Принц Уильям и его супруга Кейт отдадут дань уважения покойной королеве Елизавете II в первую годовщину ее смерти в сентябре 2023 года.

Уже известно, что король Чарльз III проведет этот день уединенно в замке Балморал, месте, где его мать провела последние несколько месяцев своей жизни.

Королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кэтрин / Фото: Associated Press

А вот принц Уильям и его жена Кэтрин доставят британскому народу послание о почтении наследия покойного монарха. Окончательные детали обращения все еще прорабатываются, и должно быть принято решение о том, будет ли оно сделано лично, по телевидению или через социальные сети, сообщает Daily Mail.

"Кончина Ее Величества была событием, которое действительно означало конец эпохи. С тех пор королевская семья находится в переходном периоде, и после коронации и завершения летних каникул можно будет ожидать, что будет дальше", - комментирует событие один из королевских источников.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, король Чарльз и его супруга королева Камилла начали свои летние каникулы в Балморале в начале этого месяца. Решение монарха отметить это событие в частном порядке отражает то, как его мать Елизавета II провела первую годовщину смерти собственного отца. Она оставалась в Сандрингеме с Рождества до 6 февраля, годовщины кончины короля Георга VI.

Источники утверждают, что масштабных публичных мероприятий или семейных посиделок, посвященных этому событию, не планируется, хотя члены королевской семьи собираются в этом году отправиться в Балморал на летние каникулы, как это делают каждый год.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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