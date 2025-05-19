У них привилегия: королевские особы, которые пришли на интронизацию Папы Римского в белых луках

Королевские особы на интронизации Папы Римского / © Associated Press

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В воскресенье, 18 мая, на площади Святого Петра в Ватикане, многие королевские особы собрались на интронизации Папы Римского Льва XIV. Мы собрали для вас всех королев и королевских особ, которые были одеты в белые наряды в этот торжественный день.

Некоторые католические королевы и принцессы официально освобождены от ношения черных одежд. Сейчас в мире есть всего семь женщин, которым разрешено носить на аудиенции белый цвет. Эта традиция называется «il privilegio del bianco» на итальянском или «le privil ge du blanc» на французском, что переводится как «привилегия белого».

Протокол говорит, что имеющие разрешение женщины могут, если они того пожелают, носить белое на мероприятиях в Ватикане, таких как частные аудиенции у Папы, канонизация, беатификация и особые мессы.

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Княгиня Монако Шарлин появилась в белом платье длины миди с аппликацией и длинным рукавом, дополнив лук белыми кожаными туфлями на каблуках и белой кружевной мантильей на голове.

Княгиня Монако Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press

Королева Бельгии Матильда была в белом коротком жакете и плиссированной юбке-макси в сочетании с кожаными туфлями-лодочками на каблуках, маленькой белой сумкой в руках и кожаными перчатками.



Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

Королева Испании Летиция была в строгом, прямом белом платье с длинными рукавами, которое сочетала с нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках, а в руках держала белую сумку на короткой ручке. Голова Летиции была покрыта белой кружевной мантильей.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза была в белом платье-рубашке с поясом на талии, белый полупрозрачный платок у нее был на плече, видимо, герцогиня его сняла в какой-то момент, а в ушах сверкали жемчужные серьги-висюльки.

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Герцогиня Мария Тереза / © Associated Press

Напомним, на интронизации Папы Римского Льва XIV присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой. Первая леди появилась там в образе total black, соответствующего дресс-коду для аудиенции с Папой Римским.