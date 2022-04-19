У них проблемы в браке: эксперт по языку тела объяснила, что не так на новых фото Шарлин и князя Альбера II

У них проблемы в браке: эксперт по языку тела объяснила, что не так на новых фото Шарлин и князя Альбера II

В пасхальное воскресенье князь Альбер II и его супруга Шарлин вместе с детьми предстали на праздничных снимках.

Поклонников княжеской четы обрадовало, что пара наконец-то впервые за долгое время отсутствия княгини Шарлин в Монако поделилась такими теплыми фотографиями. Но радоваться, что в отношениях пары все хорошо, рано. Об этом говорит эксперт по языку тела Джуди Джеймс в своем анализе, который опубликовал Daily Mail.

По словам эксперта Альбер II, который на снимке запечатлен чуть позади своей жены, положив руку на плечо сына - принца Жака, хотел показать стойкость и силу, но получилось это несколько неуклюже.

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В то же время Альбер попытался дотронуться до своей жены, но при этом не полностью прикоснулся к Шарлин. Княгиня же, наоборот, демонстрировала теплую связь со своими детьми – дочерью Габриэллой, которую обнимала, и сыном Жаком, показывая, что ее отношения с детьми несмотря на то, что она провела много месяцев вдали от дома, остаются крепкими.

"Напряженное положение тела и выражение лица Альбера говорят о желании подать сигнал о силе и показать себя защитником своей семьи. Язык его тела выглядит жестким, от его неуместной улыбки до положения тела полустоя, а его слегка выпяченная вперед грудь сигнализирует о стойкости и силе. Раскинутые руки Альберта выглядят как частичное объятие. Его правая рука тянется за спину жены, не касаясь ее, а левая крепко лежит на плече сына, демонстрируя родительскую уверенность", - говорит эксперт.

У княгини Шарлин все наоборот. "Шарлин и ее дочь выглядят гораздо более расслабленными вместе, позируя в очень теплых объятиях. Дочь опирается на колени матери с выражением естественной привязанности и взаимопонимания, выглядя счастливой от объятий. Даже их наклоны головы и улыбки кажутся зеркальными, что свидетельствует о близких, любящих отношениях", - говорит Джуди.

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / Getty Images

Ранее дворец Монако, как и сам князь Альбер II, не раз заявляли, что в их семье все в порядке и речь о разводе, о котором трубили СМИ, не идет. Поженились Шарлин и Альбер в 2011 году, а прошлым летом порознь отметили 10-летнюю годовщину в браке.

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