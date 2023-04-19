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У них уважительная причина: Кейт и Уильям пропустят репетицию коронации короля Чарльза III

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
24
Время на прочтение
1 мин
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У них уважительная причина: Кейт и Уильям пропустят репетицию коронации короля Чарльза III

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

В Британии идет подготовка к самому главному событию года – коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Уже скоро начнутся репетиции коронации, но сообщается, что их пропустит наследник Чарльза – принц Уильям Уэльский и его жена принцесса Кэтрин. У пары есть уважительная причина, 2 мая их дочери принцессе Шарлотте исполнится восемь лет. И семья планирует устроить празднование.

Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press
Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Вероятно, супруги пропустят лишь несколько репетиций, но не все. Ведь такое событие, как коронация, не может пройти без репетиций и соответствующей подготовки. А у принца Уэльского на коронации отца будет одна из главных ролей.

Осведомленные источники сообщили изданию express, что в день рождения принцессы Шарлотты родители традиционно заберут ее из школы Ламбрук после чего в Виндзоре устроят небольшую вечеринку. Напомним, на коронации пара будет присутствовать с тремя детьми.

Принц и принцесса Уэльские с детьми / © Associated Press
Принц и принцесса Уэльские с детьми / Фото: Associated Press

Напомним, именно в день коронации – 6 мая – день рождения отпразднует принц Арчи. Сыну принца Гарри и герцогини Меган исполнится четыре года. Так как Меган не приедет на коронация короля и королевы она организует праздник для сына в этот день у них дома в Калифорнии.

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
24
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