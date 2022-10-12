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У них все отлично: Сара Йоркская рассказала, как живут корги королевы Елизаветы II после смерти монарха

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У них все отлично: Сара Йоркская рассказала, как живут корги королевы Елизаветы II после смерти монарха

Королевские корги / Фото: Associated Press

После смерти королевы Елизаветы II двое ее собак корги остались без хозяйки. Но на улицу их, конечно, никто не выбросил.

Спустя четыре дня после смерти монарха стало известно, кто позаботится о королевских корги. Сын Елизаветы - принц Эндрю, который, к слову, всегда был ее любимчиком, заявил, что вместе с экс-женой Сарой Йоркской будут присматривать за двумя любимыми корги королевы – Микой и Сэнди. Оказывается, это Сара помогала Эндрю выбирать этих щенков, когда он решил подарить их королеве после того, как умер принц Филипп.

Королевские корги / © Associated Press
Королевские корги / Фото: Associated Press

И вот недавно Сара в комментарии The Telegraph впервые рассказала, что для нее большая честь заботиться о пушистых друзьях Ее Величества, которых она назвала "национальным достоянием".

У Сары и Эндрю, которые после развода продолжают жить под одной крышей в Королевской ложе в Виндзоре также есть пять норфолк-терьеров и они прекрасно поладили с королевскими корги.

Королева Елизавета II с собаками породы корги / © Getty Images
Королева Елизавета II с собаками породы корги / Фото: Getty Images

Собаки приносили королеве Елизавете II постоянную радость, вспоминает герцогиня Йоркская, а внук Ее Величества принц Уильям говорил, что уверен, собаки получат наилучший уход после смерти монарха сообщает People. Принц уже видел собак и уверяет, что они чувствуют себя отлично у новых хозяев. 

Напомним, королева Елизавета была страстной любительницей собак , у нее за всю жизнь было более 30 корги и помесей таксы и корги, известных как "дорги".

Королева Елизавета II с отцом королем Георгом VI и сестрой Маргарет и с собаками породы корги / © Getty Images
Королева Елизавета II с отцом королем Георгом VI и сестрой Маргарет и с собаками породы корги / Фото: Getty Images

Первого корги по кличке Сьюзан принцессе Елизавете подарил на 18-летие ее отец - король Георг VI. Затем от Сьюзен произошли десять поколений ее корги. К собакам Ее Величества всегда относились по-королевски: у них были собственные комнаты с приподнятыми плетеными корзинами, а блюда из говядины, цыпленка, кролика, печени, капусты и риса готовил шеф-повар каждый вечер. Иногда готовила даже сама Елизавета II.

Королева Елизавета II с собаками породы корги / © Getty Images
Королева Елизавета II с собаками породы корги / Фото: Getty Images

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие корги были у королевы Елизаветы II.  

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