У первой леди Украины день рождения: 5 самых эффектных образов Елены Зеленской

Елена Зеленская является одной из самых влиятельных женщин Украины и первой в истории супругой президента, выступившей перед Конгрессом США. А еще у нее прекрасное чувство стиля – каждый ее выход достоин внимания.

Сегодня, 6 февраля, у Елены Зеленской – день рождения. Жене президента исполнилось 47 лет. За время своего пребывания в статусе первой леди она продемонстрировала отличное чувство стиля.

Поэтому по этому случаю предлагаем вспомнить ее 5 самых эффектных образов.

На торжественных мероприятиях, посвященных 33-летию Независимости Украины, Елена Зеленская предстала в роскошной бело-черной вышиванке свободного силуэта и с объемными рукавами под названием "Анета" из коллекции "Жолудь" от украинского бренда GUNIA Project.

Елена и Владимир Зеленские

Подпоясалась она белой кромкой ручной работы с черно-голубой вышивкой, украшенной пушистыми бело-голубо-зелеными помпонами. Элементы дизайнерского узора, вдохновленные вышитыми рушниками Киевщины, Приднепровья, Сумщины, а также вышивки казацкой старшины 17-18 века.

Елена и Владимир Зеленские

Верх первая леди сочетала с черными брюками-палаццо и белыми остроносыми туфлями на шпильках. Образ супруга президента завершила аккуратной укладкой, нежным макияжем и элегантными серьгами.

Елена и Владимир Зеленские

Во время рабочей поездки в Сербию Зеленская продемонстрировала красивый аутфит в классических цветах. На ней была вышиванка "белым по белому" с пуговицами, которую скомбинировала с черными брюками-палаццо и черным широким поясом.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У нее была элегантная прическа с пучком и выпущенными спереди прядями и жемчужным ожерельем на шее.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На концерте классической музыки в Софии Киевской в исполнении Национального ансамбля "Киевская камерата", камерного хора "Киев" и хора мальчиков Лицея искусств имени Николая Лысенко жена президента появилась в белом жакете на запах с белым шнурком на талии, который она сочетала с черными широкими брюками. К жакету Зеленска прикрепила интересную черную брошь.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Лук Елена дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и серьгами-кольцами.

На аудиенции у королевы Камиллы в Великобритании Зеленская предстала в твидовом укороченном бело-бежевом жакете без пуговиц от украинского бренда Litkovska и черных штанах-палацо с черным кожаным поясом с золотой пряжкой. Такой наряд очень идет фигуре первой леди.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Елена Зеленская и королева Камилла / Фото: Associated Press

Жена президента на пресс-конференцию в Киеве, на которой анонсировала четвертый саммит первых леди и джентльменов, надела элегантный наряд рубинового цвета, состоявший из жакета без пуговиц и юбки миди. Талию она подчеркнула тонким темным ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Наряд Елена дополнила кожаными темными туфлями на шпильках. У нее была аккуратная укладка с локонами, макияж в нежных оттенках и с черным карандашом на веках, а также золотые серьги-полоски.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

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