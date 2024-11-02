У принцессы Дианы было украшение с буквой: рассматриваем редкий золотой аксессуар

Это самое персонализированное украшение, которое только можно себе представить.

Поклонники принцессы Дианы знают, что у нее был отличный вкус на украшения и большая коллекцию, которую она собрала за многие годы жизни в королевской семье. Некоторые из украшений сейчас принадлежат ее сыновьям - Гарри и Уильяму, а носят их жены принцев - Кэтрин и Меган.

Но было одно украшение у Дианы, которое уже не видели много лет. Это лаконичная золотая инициальная подвеска с буквой D, с которой начинается ее имя.

Диана носила это украшение на протяжении многих лет и оно было у нее еще до свадьбы с Чарльзом.

Диана Спенсер, 1980 год / Фото: Getty Images

Где сейчас золотая подвеска - неизвестно. Возможно, оно тоже хранится в коллекции Гарри или Уильяма, но поскольку это очень персонализированное украшение, вряд ли мы когда нибудь его увидим на ком-нибудь из семьи.

Принцесса Диана, Австралия, 1985 год / Фото: Getty Images

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