У принцессы Кейт новые серьги: сколько стоит ее оригинальный аксессуар

Она носить не только драгоценности из королевской сокровищницы, но и демократические украшения.

6 декабря в Лондоне состоялся ежегодный концерт рождественских колядок Together at Christmas, который проводится принцессой Уэльской в Вестминстерском аббатстве.

Мероприятие она посетила в своем любимом красном пальто от бренда Alexander McQueen, которое носит уже на протяжении многих лет.

Однако помимо наряда принцессы внимание привлекли и ее аксессуары - новые золотые серьги с жемчужинами. Украшение Кэтрин было от бренда Mulberry - они позолоченные и с большой пресноводной жемчужиной.

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Украшение Кейт надела впервые. Стоимость сережек изначально была 320 долларов, но сейчас они продаются по скидке.

Принцесса Кейт

Также отметим, что в коллекции Кейт есть много украшений, которые ранее принадлежали принцессе Диане - матери ее мужа Уильяма. Помимо знаменитого обручального кольца с сапфиром Кейт надевала также небольшую бриллиантовую брошь в виде лука-порей, серьги Дианы с жемчужинами и роскошный чокер с зелеными камнями.

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