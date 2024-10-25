У принцессы Шарлотты и принца Луи одно хобби на двоих: что это

Принц Уильям как-то рассказал на публике, чем увлекаются трое его детей.
Во время визита в штаб-квартиру BAFTA в Лондоне в 2022 году принц Уильям рассказал, что его младшие дети - принц Луи и принцесса Шарлотта - большие поклонники кино, в то время как старший сын - принц Джордж - больше предпочитает видео игры, пишет Hello!.
Также принц Уэльский отметил, что важной задачей для них с принцессой Кэтрин является контроль экранного времени их детей.
"Они очарованы этим. Джордж особенно. Он больше заинтересован в этом. Двое других пока слишком малы, но они любят фильмы. Я тоже обожаю фильмы и игры", - сказал Уильям.
А во время недавнего визита в штаб-квартиру BAFTA принц Уэльский рассказал, что его дети устраивают драку за пульт от телевизора.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие правила нельзя нарушать будущему королю принцу Джорджу.
Читайте также:
- Они – будущие короли: три европейских принца, которым предстоит взойти на трон
- Смелый выбор: младший сын Кейт и Уильяма Уэльских рассказал, кем хочет стать в будущем
- Принц Уильям пошутил о воспитании своих детей: что сказал наследник трона