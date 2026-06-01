У принца Гарри и Меган Маркл был секретный дом в Британии, о котором никто не знал: что это за место

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей в начале 2020 года, после чего переехали в США, чтобы начать новую жизнь со своим маленьким сыном Арчи. Через год после переезда, в июне 2021 года, у них родилась принцесса Лилибет, которой 4 июня исполнится уже пять лет.

Сейчас семья живет в доме в Монтесито, в Калифорнии, но до переезда, когда в 2019 году родился их сын, они жили в коттедже Фрогмор в Виндзоре, в Британии.

Спустя много лет стало известно, что помимо коттеджа Фрогмор, у супругов был еще и фермерский дом, известный как Вестфилд Лардж, в Котсуолдсе. Как сообщает express, незадолго до свадьбы пара подписала двухлетний договор аренды на эту недвижимость, стоимость которой в 2018 году оценивалась в 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Расположенный недалеко от Soho House и поместья семьи Бекхэм, Westfield Large занимал четыре акра земли и имел четыре спальни. Меган и Гарри останавливались в этом доме, пока в коттедже Фрогмор проводились ремонтные работы.

В мае 2019 года — примерно в то время, когда родился их сын Арчи, супруги были вынуждены покинуть этот дом после того, как папарацци опубликовали фотографии их жилища, которые представляли угрозу безопасности. В заявлении, опубликованном тогда королевской семьей, говорилось: «Распространение и публикация фотографий серьезно подорвали безопасность герцога и его дома до такой степени, что они больше не могут проживать в этом доме».

Напомним, летом 2023 года король Чарльз официально выселил своего младшего сына Гарри и его жену Меган из Фрогмор-коттеджа, а Букингемский дворец подтвердил, что они окончательно сдали ключи и вывезли все свои вещи.

