У принца Кристиана новая девушка: что известно о предполагаемом романе наследника датского престола

В прошлом году ходили слухи о зарождающемся романе между юным наследником и Кьярой Бурбон-Сицилийской после того, как появились фотографии, на которых они запечатлены вместе. Но, предполагаемый роман так и не был подтвержден.

Теперь принцу Кристиану приписывают отношения с Эммой Нюгор Фритцен. Издание vanitatis.elconfidencial.com пишет, что девушка опубликовала в своем Instagram фото с принцем на котором они целовались. Фото было сделано на музыкальном фестивале, но позже, похоже, было удалено.

Как только изображение появилось в Сети, информация о личности девушки, ее семейном происхождении и других вопросах начала распространяться с очень быстро. Известно, что Эмма присутствовала на праздновании 18-летия сестры Кристианы — принцессы Изабеллы, она на два года старше принца Кристиана, обладает обширными связями, прежде всего благодаря своему отцу, известному в датском деловом мире и партнеру McKinsey & Company — одной из самых влиятельных и престижных в мире фирм стратегического консалтинга.

Девушка окончила Сиднейский университет, тот самый, где уже обосновалась принцесса Ингрид Александра Норвежская. Она также побывала в Намибии и Южной Африке — двух местах, а в Африке не так давно был и сам принц Кристиан.

Будет ли подтвержден этот роман, пока не известно, но мы будем следить за обновлениями дворца.