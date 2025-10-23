У принца новые неприятности: брат короля Чарльза снова может оказаться в суде

Принц Эндрю / © Associated Press

Принца Эндрю, который много лет «расхлебывает» свою связь с уже покойным Эпштейном, не могут вызвать повесткой на слушание в США, поскольку он является гражданином Великобритании, и поэтому у него все таки будет выбор, давать показания или нет.

В настоящее время комитет изучает сенсационные документы, известные как «файлы Эпштейна», и Эндрю столкнулся с новой волной критики после того, как его имя появилось в последних документах, связанных с наследством Эпштейна. Документы были опубликованы комитетом в прошлую пятницу, сообщает express.

Недавно, напомним, принц Эндрю отрекся от титула герцога Йоркского, объяснив свою позицию тем, что принял такое решение, как свой долг.

«Я решил, как и всегда, поставить свой долг перед семьей и страной на первое место. Я остаюсь верным своему решению, принятому пять лет назад, отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы считаем, что теперь я должен сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул (герцога Йоркского) и оказанные мне почести. Как я уже говорил ранее, я решительно отрицаю выдвинутые против меня обвинения».

Стоит ли ожидать, что принц Эндрю появится в суде и даст новые показания? Очень вряд ли, но было бы любопытно узнать, что скажет принц.