У принцессы Амалии роман: наследницу нидерландского престола запечатлели с незнакомцем на фестивале
Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия — старшая дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра — была замечена на вечеринке с молодым человеком из богатой семьи.
Западная пресса узнала, что молодого человека зовут Кристофер фон Халем, он молодой бизнесмен и принцессу с ним вместе запечатлели на Октоберфесте.
Немецкий журнал Bunte опубликовал несколько фотографий Амалии в традиционном баварском костюме на Октоберфесте и разместил фото на обложке. По данным журнала, принцесса и ее спутник были замечены «заигрывающими друг с другом».
Известно, что Кристофер фон Халем происходит из влиятельной и богатой мюнхенской семьи. Фон Халем основал несколько бизнес-проектов еще в юном возрасте, что позволило ему зарекомендовать себя среди мюнхенской элиты как перспективный предприниматель.
Ранее мы писали, что младшей сестре Амалии — принцессе Алексии — приписывают роман с нидерландским музыкантом и Dj-ем, фото парня мы показывали ранее.
Также сейчас активно ходят слухи о том, что бельгийская принцесса состоит в отношениях с одним европейским принцем.