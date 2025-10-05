ТСН в социальных сетях

Общество
162
1 мин

У принцессы Амалии роман: наследницу нидерландского престола запечатлели с незнакомцем на фестивале

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия — старшая дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра — была замечена на вечеринке с молодым человеком из богатой семьи.

Ольга Кузьменко
Принцесса Катарина-Амалия

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Западная пресса узнала, что молодого человека зовут Кристофер фон Халем, он молодой бизнесмен и принцессу с ним вместе запечатлели на Октоберфесте.

Немецкий журнал Bunte опубликовал несколько фотографий Амалии в традиционном баварском костюме на Октоберфесте и разместил фото на обложке. По данным журнала, принцесса и ее спутник были замечены «заигрывающими друг с другом».

Известно, что Кристофер фон Халем происходит из влиятельной и богатой мюнхенской семьи. Фон Халем основал несколько бизнес-проектов еще в юном возрасте, что позволило ему зарекомендовать себя среди мюнхенской элиты как перспективный предприниматель.

Принцесса Катарина-Амалия — будущая королева Нидерландов / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия — будущая королева Нидерландов / © Getty Images

Ранее мы писали, что младшей сестре Амалии — принцессе Алексии — приписывают роман с нидерландским музыкантом и Dj-ем, фото парня мы показывали ранее.

Также сейчас активно ходят слухи о том, что бельгийская принцесса состоит в отношениях с одним европейским принцем.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

162
