У принцессы Беатрис есть секретный титул, но она им не пользуется: как он звучит
Принцесса Беатрис носит титул принцессы Йоркской по отцу, которого недавно этого титула лишили, но у нее еще есть один редко используемый титул благодаря ее мужу Эдоардо Мапелли Моцци.
Свой титул «принцесса Йоркская» Беатрис получила, поскольку на момент рождения она была внучкой монарха, покойной королевы Елизаветы II, по линии своего отца, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, потомка по мужской линии.
Согласно жалованной грамоте 1917 года, члены королевской семьи имеют право на королевский титул и титул «HRH», только если они являются детьми, внуками монарха по мужской линии и старшими сыновьями наследника.
Но она и ее дети, в отличие от ее сестры принцессы Евгении и двух ее сыновей, также имеют еще один титул итальянского дворянства, о котором многие поклонники, возможно, не знают.
Беатрис также стала графиней благодаря своему мужу Эдоардо Мапелли-Моцци, пишет express.
Эдо — итальянский граф, а это значит, что его жена и дети также получили титул графа или графини.
Эдоардо — единственный потомок мужского пола, продолжающий род. Он граф, его жена автоматически станет графиней, а любой из их детей будет графом или благородной донной.
Публично принцесса Беатрис этот свой титул не использует. Но вполне могла бы это делать, если бы только захотела.