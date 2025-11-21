У принцессы Беатрис есть секретный титул, но она им не пользуется: как он звучит

Принцесса Беатрис / © Associated Press

Реклама

Свой титул «принцесса Йоркская» Беатрис получила, поскольку на момент рождения она была внучкой монарха, покойной королевы Елизаветы II, по линии своего отца, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, потомка по мужской линии.

Согласно жалованной грамоте 1917 года, члены королевской семьи имеют право на королевский титул и титул «HRH», только если они являются детьми, внуками монарха по мужской линии и старшими сыновьями наследника.

Но она и ее дети, в отличие от ее сестры принцессы Евгении и двух ее сыновей, также имеют еще один титул итальянского дворянства, о котором многие поклонники, возможно, не знают.

Реклама

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Беатрис также стала графиней благодаря своему мужу Эдоардо Мапелли-Моцци, пишет express.

Эдо — итальянский граф, а это значит, что его жена и дети также получили титул графа или графини.

Эдоардо — единственный потомок мужского пола, продолжающий род. Он граф, его жена автоматически станет графиней, а любой из их детей будет графом или благородной донной.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

Публично принцесса Беатрис этот свой титул не использует. Но вполне могла бы это делать, если бы только захотела.