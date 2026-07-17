У принцессы Евгении появилась фобия во время третьей беременности: что это

Принцесса Евгения / © Associated Press

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Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк уже воспитывают двоих сыновей – Августа, которому пять лет и трехлетнего Эрнеста. В мае этого года принцесса Йоркская поделилась радостной новостью, сообщив, что беременна в третий раз.

36-летняя королевская особа, дочь Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и Сары Фергюсон, ранее рассказывала о том, как изменилась ее жизнь после того, как она впервые стала матерью.

Сыновья принцессы Евгении / © Instagram принцессы Евгении

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2023 года, Евгения рассказала, что теперь у нее появился один страх, которого раньше никогда не было. А именно страх принцессы Евгении перед полетами.

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«Став матерью, ты вдруг, совершенно меняешься, меняются гормоны, все меняется. Например, теперь я боюсь летать и всего такого, чего раньше никогда бы не боялась», - сказала она, пишет журнал Hello!.

Принцесса Евгения и ее мама Сара Фергюсон / © Getty Images

Можно представить, насколько тяжело Евгении бояться летать, поскольку она и ее семья проводят много времени в Португалии, где ее муж Джек занимается развитием недвижимости.

Кстати, в королевской семье Британии есть еще одна особа, которая боится летать.

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