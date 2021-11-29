У Шарлин проблемы с ментальным здоровьем: князь Альбер II заявил, что пока не может увидеться с женой

У Шарлин проблемы с ментальным здоровьем: князь Альбер II заявил, что пока не может увидеться с женой

Здоровье княгини Шарлин вызывает обеспокоенность, и князь Альбер II уже не говорит, что все в порядке.

После возвращения Шарлин в Монако из Южной Африки ранее в этом месяце все ожидали, что княгиня вернется к публичной жизни и будет, как раньше посещать разные мероприятия с мужем и детьми. Но все пошло совсем по другому сценарию.

Шарлин пробыла во дворце несколько дней, после чего отправилась на лечение клинику, предположительно в Швейцарию. Ее муж князь Альбер II был вынужден выступить перед прессой, он заявил, что Шарлин нуждается в покое.

"Мы навестим ее там. Не в ближайшие несколько дней, конечно, но сразу, когда мы получим медицинское разрешение. Вы знаете, что такое лечение, эти периоды отдыха, как правило, составляют несколько недель. Я не могу назвать вам какой-либо установленный период в настоящее время, мы увидим", - сказал князь Монако в комментарии журналу People. Похоже, психическое состояние княгини вызывает опасение и поэтому ее отправили на лечение.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

Он не стал подтверждать, что у Шарлин проблемы с ментальным здоровьем, но опроверг, что это не онкология и не COVID-19.

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Ранее дети княгини принц Жак и принцесса Габриэлла поддержали свою мать на праздновании Национального дня Монако. Они вышли на балкон дворца с плакатами, где было написано: "Мама, мы скучаем по тебе". А также недавно вместе с отцом они посетили празднование столетия Международной ассоциации оптимисток, организации, цель которой - улучшить жизнь женщин и девочек во всем мире. Королевские близнецы посадили южноафриканское дерево во время церемонии, как дань уважения родной стране Шарлин, пишет Hello!

Князь Альбер II с детьми / Getty Images

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