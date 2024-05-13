У сына принцессы Анны новая любовь: Питера Филлипса запечатлели с девушкой

46-летний мужчина недавно расстался с бывшей возлюбленной и, кажется, уже встретил новую любовь.

В апреле Питер Филлипс разошелся с Линдси Уоллес, с которой состоял в отношениях с 2021 года и даже познакомил ее со своей бабушкой – королевой Елизаветой II.

На днях во время конных соревнований по бадминтону в Глостершире Питера запечатлели с блондинкой, которую называют его новой пассией. Девушку зовут Гарриет Сперлинг. Она попала в объективы фотографов рядом с Питером и его дочерью Саванной Филлипс (от первого брака с Отэм Келли).

Гарриет была в платье с узором пейсли и с распущенными белокурыми волосами, на лице у нее были черные солнцезащитные очки. Друзья Питера уже разболтали журналистам, что недавно он кое-кого встретил. Возможно, речь шла именно о мисс Сперлинг.

Питер Филлипс, Саванна Филлипс и Гарриет Сперлинг / Фото: Getty Images

Как пишет Hello! пара познакомилась на спортивном мероприятии, где присутствовали их дети. Более никаких подробностей пока что не разглашается.

Напомним, в соревнованиях принимала участие сестра Питера – Зара Тиндалл, он пришел поддержать ее.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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