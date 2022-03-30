У Усманова забрали бронированный автомобиль, на котором возили Путина: подробности

Можно бесконечно смотреть на то, как горит российский корабль, Bayraktar расстреливает колонну российских танков и как европейские чиновники конфискуют имущество путинских олигархов.

Как сообщает The Guardian, вчера, 29 марта, на Сардинии был конфискован роскошный автомобиль автомобиль приближенного к Путину олигарха Алишера Усманова. Бронированный Mercedes-Maybach S650 Guard за 600 тысяч евро изъят на Сардинии в рамках санкций ЕС.

Алишер Усманов и Владимир Путин / Getty Images

Предполагается, что бронированный автомобиль, который был куплен в 2018 году для "максимальной защиты", мог использоваться для перевозки Путина во время "тайных визитов" на Сардинию, популярное место для российских олигархов, особенно в районе Порто-Черво.

Черный Mercedes-Maybach S650 Guard принадлежал Алишеру Усманову, бывшему акционеру футбольного клуба "Арсенал", и недавно был конфискован полицией в Порто-Черво на побережье Коста-Смеральда.

Мэр Арзакены (Сардиния) - Роберто Рагнедда - сообщил итальянской прессе в начале марта, что Усманов регулярно принимает у себя "глав государств, бизнесменов и деятелей, играющих важную роль в экономике, культуре, политике и собственности на мировом уровне".

Забавное, что Алишеру Усманову не помогло даже то, что он в свое время пожертвовал 500 000 евро региональным властям Сардинии на борьбу с COVID-19.

Местная газета L’Unione Sarda сообщила, что на острове были конфискованы и другие принадлежащие ему активы, в том числе вилла стоимостью 17 млн ​​евро в заливе Певеро и шесть корпоративных автомобилей.

Вилла Алишера Усманова стоимостью в заливе Певеро / Getty Images

В том, что Усманов близок к Путину, сомневаться не приходится. Кроме прочего, жена Усманова - Ирина Винер - была тренером по художественной гимнастике тайной любовницы Путина Алины Кабаевой.

Алишер Усманов и Ирина Винер / Getty Images

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