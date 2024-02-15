У внука королевы Маргрете II появилась девушка: с кем встречается граф Феликс

22-летний парень состоит в отношениях с чилийско-датской актрисой Мие Софией Элерс. На этой неделе датский журнал Billed Bladet сообщил, что они официально встречаются.

Феликс родился в 2002 году в первом браке его отца Иоахима с Александрой Кристиной Мэнли. Он младший из двух сыновей экс-супругов.

Когда-то Феликс носил титул принца, пока в январе 2023 года его бабушка Маргрете II не приняла решение лишить младших внуков титулов. Свое решение тогда Маргрете объяснила тем, что хотела защитить детей Иоахима. Феликс учился в Датской королевской военной академии, где в октябре 2022 года получил звание армейского лейтенанта и с тех пор работал моделью у ювелира Георга Йенсена.

Принц Датский Иоахим, его супруга принцесса Мари и сын Феликс / Фото: Getty Images

О его новой избраннице известно, что она родилась в 2000 году в Чили, и на два года его младше. Она актриса, получила степень бакалавра в Копенгагенской школе кино и театра. В настоящее время она проходит обучение в Мадриде, где Феликс недавно ее навещал.

Миа София Элерс, фото: Instagram/sofiaelers

Напомним, недавно в Дании сменился король. Престол возглавил старший сын Маргрете – король Фредерик XI, а его жена Мэри стала королевой-консортом.

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