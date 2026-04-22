У Зары и Майка Тиндалл пополнение в семье: фотографы сделали фото
Зара посетила очередные конные соревнования на выходных и была замечена с черным кокер-спаниелем.
После выступления на соревнованиях со своей лошадью, Зара нашла минутку, чтобы прогуляться со своей новой собакой по территории. Она вела питомца на поводке.
Семья Тиндалл уже является счастливыми обладателями трех других собак: пары черных лабрадоров, матери и дочери, по кличке Сторм и Пеппер, и тигрового боксера по кличке Блинк. Собаки живут с Зарой, ее мужем Майком Тиндоллом и их тремя детьми, Мией, Леной и Лукасом. Теперь к ним присоединился еще один пес.
