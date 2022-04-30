Убегая от войны: как во всем мире помогают украинским беженцам

Война в Украине продолжает приносить жертвы и сеять хаос. С начала конфликта почти 13 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома и ситуация остается крайне тяжелой.

Фонд Cesvi – первая итальянская неправительственная организация, немедленно принявшая меры по оказанию помощи украинскому народу во время российского вторжения в Украину. Что уже сделано фондом и планируется сделать:

• В Румынии Cesvi отвечает на нужды защиты матерей и детей, предоставляя информационные услуги, информацию о безопасности и рисках во время путешествий, игровую площадку для детей и зону для матерей и детей/младенцев, рекреационные, спортивные и психосоциальные мероприятия для детей (соответственно возрастным группам), первая психосоциальная помощь для взрослых, Wi-Fi подключение для поддержания связи с родственниками и друзьями в Украине или соседних странах.



• Также в Румынии в городах Тулча, Исакча и Галац, где возможности служб помощи и приема ограничены, вскоре начнется проект, который поможет около 12 500 людям, особенно детям. Проект сосредоточен на 6 остановках, куда беженцы приезжают транзитом после въезда в страну. В Исакче артисты цирка солидарности организуют поздравительные мероприятия, шоу и мастер-классы по арт-терапии для малышей. Кроме того, будут поданы горячие блюда и напитки. В Тулче и Галаке в приемных пунктах организуются службы рекреационно оздоровительной, образовательной и психологической поддержки, а также раздача горячего питания.

• В Венгрии, в Захоне, был создан первый центр для приема беженцев, только что прибывших поездом. Cesvi в сотрудничестве с муниципалитетом установил растяжную конструкцию площадью 200 кв.м с отоплением, стульями, столами, телефонными зарядными станциями, информационными экранами на украинском языке, службой ориентации по статусу и правам человека, кухней, способной обеспечить до 10 тыс. пор., услуги ночного убежища. Хаб рассчитан на прием 10 000 человек в сутки, планируется создание детского сада. В заведении оборудован временный детский сад, помещение, которое используется как детский сад и начальная школа.

• В Польше вот-вот начнется проект для 100 матерей и детей, убегающих от войны, которых будут встречать в течение 3 месяцев в гостинице в центре Люблина, третьего по величине города страны. Они получат еду (3-х разовое, а также специальное питание для детей), проживание, транспорт и услуги по консультации, чтобы помочь им изменить свою жизнь.

Cesvi Foundation – это независимая итальянская благотворительная организация, основанная в Бергамо в 1985 году. Cesvi присутствует в 23 странах, работает, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, способствует устойчивому развитию и действует, чтобы противодействовать последствиям изменения климата. В 2020 году Cesvi помогла более 1,7 миллиона человек, инвестировав 92% своих ресурсов в эту сферу.

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