Уделяет внимание психическому здоровью: герцогиня Кейт почитала сказку детям

Герцогиня Кембриджская охотно принимает участие в проектах, связанных с психическим здоровьем взрослых и детей.

В следующее воскресенье в программе CBeebies Bedtime Story выйдет программа, в которой герцогиня Кейт прочитает сказку "Сова, которая боялась темноты" Джилл Андерсон. Говорят, эта история идеально подходит теме Недели психического здоровья детей, в рамках которой выйдет выпуск с герцогиней, поскольку в сказке речь идет о совенке, которому помогают набраться уверенности и преодолеть собственные страхи.

"Я очень горжусь тем, что герцогиня прочитала сказку CBeebies на ночь, когда мы отмечаем 20-летие наших каналов CBeebies и CBBC. Это такая особенная и актуальная история, которая прекрасно отражает тему Недели психического здоровья детей в этом году. Мне не терпится увидеть, как она расскажет о такой классической истории, и я уверена, что наши зрители ее тоже очень ждут", - сказала Патрисия Идальго, директор детских и образовательных программ BBC", - сообщает whattowatch.com.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

У Кэтрин и принца Уильяма трое детей. Как многодетная мать, герцогиня Кембриджская понимает, как важно уделять психическому здоровью детей внимание и время.

Читайте также: