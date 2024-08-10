Удивил всех: филиппинский легкоатлет надел на Олимпиаду носки с изображением своего тренера-украинца

На удачу спортсмен решил надеть очень особенные носки.
У многих спортсменов есть свои ритуалы, которых они придерживаются, перед важными соревнованиями, например, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих отдыхает в спальнике и делает патриотичный макияж, а вот филиппинский прыгун с шестом предпочитает надевать забавные носки.
28-летний Эрнест Джон Обиена не раз привлекал внимание своими оригинальными носками, ведь он носит пары, на которых изображены персонажи мультиков или выбирает разноцветные носки.
На Олимпиаде в Париже в этом году Обиена решил удивить всех пополнением своей коллекции - он появился в носках, на которых был принт в виде головы его тренера - Виталия Петрова - украинского тренера по легкой атлетике, который в основном специализирующийся на прыжках с шестом. Петров тренирует филиппинца с 2014 года.
Также во время соревнований он появился в носках с изображением своих родителей. Они были розовыми.
Напомним, что еще одним известным любителем носков с принтами является Джастин Трюдо - премьер-министр Канады.
Читайте также:
- Княгиня Ольга: 10 фактов об олимпийской чемпионке Ольге Харлан
- Мода и спорт на Олимпиаде 2024: рассматриваем форму спортсменов разных стран
- Олимпийцы голубой крови: спортсмены, которые могут похвастаться благородным происхождением
- В аутфите от Alexander McQueen: элегантная княгиня Шарлин приехала с мужем на Олимпиаду
- Королевские пары, романы которых завязались на Олимпийских играх