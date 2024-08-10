Удивил всех: филиппинский легкоатлет надел на Олимпиаду носки с изображением своего тренера-украинца

У многих спортсменов есть свои ритуалы, которых они придерживаются, перед важными соревнованиями, например, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих отдыхает в спальнике и делает патриотичный макияж, а вот филиппинский прыгун с шестом предпочитает надевать забавные носки.

Эрнест Джон Обиена / Фото: Associated Press

28-летний Эрнест Джон Обиена не раз привлекал внимание своими оригинальными носками, ведь он носит пары, на которых изображены персонажи мультиков или выбирает разноцветные носки.

На Олимпиаде в Париже в этом году Обиена решил удивить всех пополнением своей коллекции - он появился в носках, на которых был принт в виде головы его тренера - Виталия Петрова - украинского тренера по легкой атлетике, который в основном специализирующийся на прыжках с шестом. Петров тренирует филиппинца с 2014 года.

Эрнест Джон Обиена / Фото: Associated Press

Эрнест Джон Обиена / Фото: Associated Press

Эрнест Джон Обиена / Фото: Associated Press

Также во время соревнований он появился в носках с изображением своих родителей. Они были розовыми.

Эрнест Джон Обиена / Фото: Associated Press

Эрнест Джон Обиена / Фото: Associated Press

Эрнест Джон Обиена / Фото: Associated Press

Напомним, что еще одним известным любителем носков с принтами является Джастин Трюдо - премьер-министр Канады.

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