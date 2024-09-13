Удивила хейтеров: подруга принца Гарри рассказала, какой он и его жена Меган за закрытыми дверями

В преддверии 40-летия герцога Сассекского, которое он отпразднует 15 сентября, британская журналистка Брайони Гордон, которая знает Гарри с 2016 года, рассказала о том, каковы его отношения с Меган Маркл за закрытыми дверями.

Госпожа Брайони заявила, что она поддерживала связь с герцогом с момента запуска кампании The Heads Together в мае 2016 года, которую тогда возглавляли принц Гарри, а также принц и принцесса Уэльские в рамках первой королевской попытки положить конец стигматизации, связанной с психическим здоровьем. С тех пор она много раз встречалась с Гарри и теперь считает его и его жену Меган друзьями.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Восемь лет назад я подружилась с принцем Гарри , и с тех пор моя жизнь полна вопросов от людей, которым интересно узнать больше о его характере: промыли ли ему мозги, намерен ли он свергнуть монархию, пахнет ли от него деньгами и так далее и тому подобное", - цитирует ее слова express.co.uk.

"Я слышала много негативных вещей о нем, клевету, которая не имеет никакого отношения к человеку, которого я считаю другом, который страстно заботится о раненых ветеранах и который сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы изменить восприятие психического здоровья в этой стране", - говорит журналистка.

Она рассказала и о том, какие на самом деле Гарри и Меган за закрытыми дверями, о чем она узнала, посетив их дом в Монтесито как раз перед выходом нашумевших мемуаров Гарри.

По ее словам они "довольно обычная пара, существующая в совершенно необычной ситуации". "Я провела целый день дома, дети бегали вокруг нас с удовольствием, пока мы пили чай. Гарри с гордостью показал мне недавно созданную им фотостену с фотографиями его мамы. Когда я уходила, увезла с собой банку их домашнего джема (которую я оставила на заднем сиденье такси, находясь в состоянии ступора из-за смены часовых поясов. Теперь где-то в Лос-Анджелесе у таксиста есть одна из самых ранних партий продукции American Riviera Orchard)", - говорит Брайони.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, в день своего 40-летия принц Гарри получит право на наследство, которое ему оставила его прабабушка – королева-мать Елизавета. О какой сумме идет речь и, почему это беспокоит его брата принца Уильяма, мы писали ранее.

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