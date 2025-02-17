Удивила подписчиков: принцесса Кейт запостила неожиданные кадры в блоге

Пока Кейт и Уильям Уэльские с детьми находятся в отпуске в аккаунте Уэльских опубликовали новый пост.

Кейт поделилась впечатляющими портретами, нарисованными ее детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Принцесса Уэльская поделилась фото в Instagram / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Эти портреты были созданы во время специальной художественной сессии с ее детьми. Это мероприятие было частью ее постоянной поддержки инициативы Shaping Us от Королевского фонда центра раннего детства, которая подчеркивает важность творческой игры в развитии ребенка.

Принцесса Уэльская поделилась фото в Instagram / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц Луи использовал для своего рисунка смелые красные и оранжевые мазки, в то время как принцесса Шарлотта выбрала оттенки синего, зеленого, фиолетового и желтого — ее набросок с длинными волосами предполагает, что это может быть портрет Кейт. Подробный набросок принца Джорджа, по-видимому, изображает его мать, сидящую в кресле, демонстрируя его художественные навыки.

Принцесса Уэльская поделилась фото в Instagram / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

"В рамках @earlychildhood Shaping Us Framework описываются социальные и эмоциональные навыки, которые начинают развиваться в раннем детстве. Эти навыки играют ключевую роль на протяжении всей нашей жизни, формируя то, кем мы являемся, как мы управляем своими мыслями и эмоциями, как мы общаемся и относимся к другим, и как мы исследуем мир вокруг нас.

Принцесса Уэльская поделилась фото в Instagram / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Рисование портретов с детьми может стать моментом связи, поскольку вы проводите время, глядя друг на друга и сосредотачиваясь друг на друге, а также занимаясь творчеством и, что самое важное, весело проводя время вместе!", - написано в подписи к снимкам.

Принцесса Уэльская поделилась фото в Instagram / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Кейт прекрасно взаимодействует не только со своими тремя детьми, но и с чужими. Недавно она посещала Национальную портретную галерею, где вместе с детьми приняла участие в специальном занятии, которое позволило детям изучить, как лица могут выражать чувства и эмоции.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Читайте также: