Удивила всех: британская аристократка леди Виктория Херви приехала на модный показ в неожиданном образе

Леди Виктория Херви / © Getty Images

48-летняя модель и светская львица приехала на дебютный показ бренда SPRAYGROUND, который прошел в рамках Недели моды.

Знаменитость, которая обычно предпочитает одеваться весьма в пикантные наряды и обожает прозрачные платья в этот раз отдала предпочтение практически классическому образу. Леди Виктория носила серое пальто средней длины с кожаным воротником с россыпью камней, под который черный короткий жакет и прямые брюки. К образу мисс Херви подобрала кожаные ботильйоны на каблуках.

Леди Виктория Херви / © Getty Images

У нее на запястье было два золотых браслета и кольцо с крупным камнем на пальце, легкий макияж на лице и волнистая укладка. Маникюр на ногтях в этот раз отсутствовал.

Напомним, ранее в сентябре леди Виктория Херви посещала Венецианский кинофестиваль. Мы собрали пять ее эффектных выходов с красной дорожки и не только.