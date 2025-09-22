ТСН в социальных сетях

Общество
374
1 мин

Удивила всех: британская аристократка леди Виктория Херви приехала на модный показ в неожиданном образе

Британская аристократка леди Виктория Херви посетила Неделю моды в Лондоне.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Виктория Херви

Леди Виктория Херви / © Getty Images

48-летняя модель и светская львица приехала на дебютный показ бренда SPRAYGROUND, который прошел в рамках Недели моды.

Знаменитость, которая обычно предпочитает одеваться весьма в пикантные наряды и обожает прозрачные платья в этот раз отдала предпочтение практически классическому образу. Леди Виктория носила серое пальто средней длины с кожаным воротником с россыпью камней, под который черный короткий жакет и прямые брюки. К образу мисс Херви подобрала кожаные ботильйоны на каблуках.

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

У нее на запястье было два золотых браслета и кольцо с крупным камнем на пальце, легкий макияж на лице и волнистая укладка. Маникюр на ногтях в этот раз отсутствовал.

Напомним, ранее в сентябре леди Виктория Херви посещала Венецианский кинофестиваль. Мы собрали пять ее эффектных выходов с красной дорожки и не только.

