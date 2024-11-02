Удивила всех: Джилл Байден нарядилась огромной пандой на Хэллоуин

В последний раз для этого праздника первая леди решила выбрать очень необычный наряд.

Хэллоуин праздновали не только звезды на вечеринках, а также и президент США с первой леди - Джо и Джилл Байден. Праздник традиционно состоялся и в Белом доме для детей. Байдены в этом году в последний раз принимали гостей на Южной лужайке, ведь скоро в стране выберут нового президента.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

73-летняя Джилл решила всех удивить и переоделась в костюм гигантской панды. В таком образе ее было не узнать, пока она не сняла маску с лица.

Джо же решил не надевать подобный костюм и пришел на праздник просто в своей обычном образ - костюме, рубашке и галстуке.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди и президент раздавали на празднике детям конфеты и книги.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

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