Удивила всех: Джилл Байден нарядилась огромной пандой на Хэллоуин

В последний раз для этого праздника первая леди решила выбрать очень необычный наряд.
Хэллоуин праздновали не только звезды на вечеринках, а также и президент США с первой леди - Джо и Джилл Байден. Праздник традиционно состоялся и в Белом доме для детей. Байдены в этом году в последний раз принимали гостей на Южной лужайке, ведь скоро в стране выберут нового президента.
73-летняя Джилл решила всех удивить и переоделась в костюм гигантской панды. В таком образе ее было не узнать, пока она не сняла маску с лица.
Джо же решил не надевать подобный костюм и пришел на праздник просто в своей обычном образ - костюме, рубашке и галстуке.
Первая леди и президент раздавали на празднике детям конфеты и книги.
Читайте также:
- Какая красивая: Джилл Байден в розовом наряде и на шпильках выступила на мероприятии
- В изумрудном костюме и шелковой блузке: красивая Джилл Байден провела экскурсию по Белому дому
- С брошью, как у Леди Гаги: Джилл Байден засветила особое украшение в Белом Доме