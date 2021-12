Удивила всех: герцогиня Кембриджская сыграла на фортепиано в рамках рождественского концерта

8 декабря в Вестминстерском аббатстве состоялись съемки рождественского концерта Together at Christmas, организованного герцогиней Кембриджской. Кэтрин не только стала ведущей мероприятия, но и сама села за фортепиано. И это было невероятно красиво.

Никто и не догадывался, что герцогиня Кейт умеет играть на фортепиано. Она аккомпанировала музыканту Тому Уолкеру, когда он исполнял свою песню For Those Who Can't Be Here!

Том Уолкер / Getty Images

Шотландский певец был впечатлен игрой герцогини Кэтрин и их неожиданным дуэтом. "Это была действительно большая честь для меня. Она такой милый, добрый и отзывчивый человек, и нашла время, чтобы поблагодарить всех лично за возможность играть вместе. Это был сумасшедший день для меня - находиться в таком красивом месте, играя вместе с герцогиней со своим оркестром и струнным квартетом. Я знаю, что эта песня найдет отклик у многих людей в это Рождество, и мое сердце всем, кто поднимает бокал вокруг стола, вспоминая тех, кто не может быть с нами", - сказал Том, пишет Hello!

Оказалось, что Том Уолкер несколько раз пересекался с герцогиней на разных благотворительных мероприятиях. Он рассказал также, что Кэтрин связалась с ним и предложила исполнить эту песню на рождественском вечере. И это получилось потрясающе.

Кейт играла на пианино и флейте в детстве, достигнув 5-го класса как по пению, так и по теории музыки. Дэниел Николлс, ее учитель фортепианной музыки в возрасте от 11 до 13 лет, сказал в 2011 году: "Я не думаю, что она когда-либо собиралась стать концертной пианисткой". Известно, что герцогиня играла на флейте до 18 лет и играла в камерном оркестре и группе под названием Tootie-Flooties в подготовительной школе Святого Андрея в Пэнгборне.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Королева Елизавета II и ее сестра принцесса Маргарет тоже играли на пианино в свое время.

