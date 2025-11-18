Удивила выбором сумки: принцесса Уэльская в брючном костюме приехала на саммит

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Это мероприятие, прошедшее в Лондоне, называют «первым в своем роде» и на нем собрались самые влиятельные бизнес-лидеры Великобритании для стимулирования дальнейших действий и инвестиций в ранние годы развития детей, которыми так опекается жена принца Уильяма.

На мероприятие принцесса Кейт приехала в светло-сером брючном костюме, молочно-белой блузке с бантом, а в руках держала объемную сумку, с такой мы видим Кэтрин едва ли не впервые. По всей видимости в нее принцесса положила папку с документами, отказавшись от идеи нести ее в руках.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Она распустила волосы, сделав легкую укладку волнами, а также сделала легкий макияж и надела золотые серьги. На саммите Кейт выступила с речью.

«Моя страсть и работа Центра раннего детства основаны на одной основополагающей истине: любовь, которую мы чувствуем в первые годы жизни, в корне формирует то, кем мы становимся и как мы развиваемся во взрослой жизни. Любовь — это первая и самая важная связь. Но это также невидимая нить, сотканная временем, вниманием и нежностью через постоянные, заботливые отношения, которые создают прочную и значимую среду вокруг ребенка. Именно эта текстура, ткань любви, формирует эмоциональный мир ребенка и становится основой, самой тканью устойчивости и принадлежности. Дом должен быть пространством, где любовь, безопасность и ритм позволяют ребенку процветать», — цитирует выступление Кэтрин издание express.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

«Любящий дом в конечном итоге учит нас любить и заботиться, но любая среда способна формировать наши сердца. Каждый из вас взаимодействует со своим окружением: домом, семьей, бизнесом, коллективом, сообществом. Это экосистемы, которые вы сами помогаете ткать. Представьте себе мир, где каждая из этих сред построена на том, чтобы ценить время и нежность так же, как производительность и успех», — сказала в своей речи Кейт.

