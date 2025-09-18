- Дата публикации
Категория
Общество
Удивили всех: королева Камилла и Мелания Трамп появились на банкете в платьях в цветах украинского флага
Вчера вечером в Виндзорском замке состоялся государственный банкет в честь президента США Дональда Трампа, который вместе с супругой Меланией находится с визитом в Великобритании.
На торжественном мероприятии гостей приветствовали король Чарльз III и королева Камилла, а также принц и принцесса Уэльские, герцог и герцогиня Глостерские и принцесса Анна.
Королева Камилла появилась на банкете в любимом королевском-синем цвете — платье от Fiona Clare c вырезом на декольте, расклешенными рукавами и вышивкой камнями на подоле. Она дополнила образ тиарой с бельгийскими сапфирами и бриллиантами, колье с бриллиантами Greville Festoon от Сartier и бриллиантовыми браслетами королевы-матери Сartier.
Камилла надела два браслета — один с бриллиантом, а другой с сапфиром, а в у нее в ушах были тоже бриллиантовые серьги-висюльки. У королевы был выразительный макияж и красивая укладка.
Первая леди США Мелания Трамп надела желтое платье-футляр из крепа от Carolina Herrera с открытыми плечами и поясом, подчеркивающим талию. У наряда был достаточно высокий разрез, а дополнила его Мелания туфлями на каблуках от Manolo Blahnik из матового бархата и серьгами с крупными камнями. Волосы первая леди США распустила и уложила ровно по центральному пробору и сделала выразительный макияж.
Многие обратили внимание, что королева Камилла и Мелания Трамп удивительным образом оделись в наряды в цветах украинского флага.
К слову, в синем пальто и шляпе королева появилась и на церемонии приветствия президентской четы вчера днем. Тогда на Ее Величестве было пальто от Fiona Clare и шляпа от Philip Treacy.