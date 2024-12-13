Удивительное сходство: поклонники назвали члена королевской семьи, на которого похожа принцесса Шарлотта

Принцессу Шарлотту часто сравнивают с ее бабушкой принцессой Дианой и детскими снимками ее отца принца Уильяма, а теперь королевские поклонники нашли сходство девочки с еще одним членом семьи.

Поклонники королевской семьи утверждают, что принцесса Шарлотта поразительно похожа на королеву Елизавету II на фотографии 1939 года, которая недавно всплыла в соцсетях.

Благотворительная организация Royal Collection Trust, отвечающая за сохранность и сохранение коллекции произведений искусства монарха опубликовала в социальных сетях найденную рождественскую открытку с изображением королевы Елизаветы и принцессы Маргарет, когда им было всего 12 и 8 лет.

На этом милом снимке, сделанном в 1938 году фотографом Маркусом Адамсом, но опубликованном в 1939 году, покойная королева Елизавета II и ее сестра сидят и смотрят в камеру. Снимок был размещен на рождественской открытке, на которой было написано:

"С наилучшими пожеланиями на Рождество от принцессы Элизабет и принцессы Маргарет Роуз".

Принцессы Елизавета и Маргартет на рождественской открытке 1939 года, фото: https://www.instagram.com/royalcollectiontrust

Поклонники королевской семьи были в восторге, увидев найденную фотографию, некоторые из них сравнивали покойную королеву с ее правнучкой, в то время как другие предполагали, что Елизавета очень похожа на своего отца, короля Георга VI.

"Если не считать кудрявых волос, это принцесса Шарлотта", - написал один из них.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, какой талант от королевы Елизаветы II унаследовала ее правнучка.

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