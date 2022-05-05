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Удивительное сходство: у герцогини Кембриджской появился двойник

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Удивительное сходство: у герцогини Кембриджской появился двойник

Кейт Миддлтон и Бриттани Диксон

Девушку зовут Бриттани Диксон, она художница из Австралии, и она невероятно похожа внешне на супругу британского принца Уильяма – герцогиню Кембриджскую.

Девушка привлекла внимание пользователей TikTok своим сверхъестественным сходством с Кейт Миддлтон. Ее подписчики призывают Бриттани подать заявку на участие в кастинге нового сезоне сериала "Корона", продюсеры которого как раз недавно объявили, что ищут девушку для роли будущей герцогини Кембриджской в студенческие годы.

Бриттани Диксон / © instagram.com/brittanydixonart
Бриттани Диксон / instagram.com/brittanydixonart
Бриттани Диксон / © instagram.com/brittanydixonart
Бриттани Диксон / instagram.com/brittanydixonart

Диксон прислушалась к подписчикам и подала-таки заявку, о чем также сообщила в своем TikTok. И рассказала, что кастинг-директор попросил ее прислать селфи, некоторую общую информацию и 30-секундное видео, рассказывающее о том, что она любит.

@brittanydixonart Reply to @justforfun24770 OK U ARE ALL BULLYING ME INTO ACTUALLY DOING THIS #katemiddleton #netflix #thecrown #youngkatemiddleton @Netflix @the Crown Netflix #fyp ♬ Thousand Miles - The Kid LAROI

К слову, двух женщин – Бриттани и Кэтрин – объединяет не только внешнее сходство, но и любовь к искусству. Диксон — художница, которая делится своими работами в TikTok и в Instagram. А Кейт Миддлтон изучала историю искусств в Сент-Эндрюсском университете, где и познакомилась с принцем Уильямом.

Бриттани Диксон / © instagram.com/brittanydixonart
Бриттани Диксон / instagram.com/brittanydixonart

Увидит ли Бриттани публика в роли Кейт в сериале "Корона", покажет время. Но мы желаем девушке удачи. Роль Кейт в "Короне" будет второстепенной, в сериале покажут начало ее романа с внуком королевы во время их совместной учебе в Шотландии.

Кейт и Уильям в студенческие годы / © Getty Images
Кейт и Уильям в студенческие годы / Getty Images

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