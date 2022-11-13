Удивлен: телохранитель Дианы прокомментировал инцидент, когда Чарльза и Камиллу забросали яйцами

Сенсационной новостью прошедшей недели стал инцидент, произошедший с королем Чарльзом III и королевой Камиллой в Йоркшире, где неизвестный бросил несколько яиц в королевскую пару.

Мы уже разбирали первую реакцию Чарльза на произошедшее и рассказывали, как отреагировала Камилла. Британские журналисты также обратились за комментарием к бывшему телохранителю принцессы Дианы – первой супруги Чарльза.

Кен Уорф, телохранитель принцессы Уэльской рассказал, что был удивлен тем, что нарушитель не был обнаружен заранее, а также тем, как медленно охрана Чарльза и Камиллы реагировала на происходящее.

"Конечно, всегда есть риск, связанный с публичными прогулками, и невозможно проверить всех в толпе. Обычно на прогулке за толпой следует кто-то, следующий за королем и охраной, поэтому я удивлен, что это не было замечено раньше. И, посмотрев видео, мне лично хотелось бы, чтобы король и королева-консорт ушли быстрее", - заявил он.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Как пишет express.co.uk господин Уорф считает, что в такой ситуации трудно предположить, что может произойти дальше и, каковы намерения людей, поэтому важно как можно быстрее увести с места событий монарха и его жену.

Но, к счастью, инцидент не был опасен для жизни королевской четы и король продолжил свою прогулку, пожимая руки присутствующим.

А вот 23-летнего нарушителя задержала полиция. Он бросал яйца в короля с криками: "Эта страна была построена на крови рабов", когда его задержала полиция. Известно, что парень является студентом Йоркского университета и, вероятно, теперь у него будут серьезные неприятности в учебном заведении.

Нарушитель, который забросал короля Чарльза яйцами / Фото: Getty Images

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