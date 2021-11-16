Уехал без жены: княгиня Шарлин не составила компанию Альберу II в поездке в Дубай

Уехал без жены: княгиня Шарлин не составила компанию Альберу II в поездке в Дубай

Князь Монако Альбер II отправился на выставку в Дубай без своей супруги Шарлин.

Княгиня Шарлин вернулась из Южной Африки в Монако на прошлой неделе. Мы показывали вам снимки семейства, которое воссоединилось после пятимесячной разлуки. Накануне возвращения княгини домой князь Альбер II заявлял, что планирует поездку в Дубай вместе с женой.

Но, видимо, состояние здоровья Шарлин пока не позволяет ей так часто путешествовать на самолете. Альбер II отправился на Всемирную выставку Дубая без принцессы Шарлин, а на фотографиях, опубликованных Daily Mail, 63-летний князь был замечен на мероприятии вместе со своей сестрой - принцессой Стефанией - и ее сыном Луи Дюкре.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

Ожидается, что члены княжеской семьи Монако будут отмечать Национальный день княжества 19 ноября. Шарлин обычно присоединяется к своему мужу и их шестилетним близнецам, принцу Жаку и принцессе Габриэлле, на балконе княжеского дворца во время торжеств. Ждем княгиню на мероприятии и в этом году.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Associated Press

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