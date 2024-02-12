Уехала из Виндзора: названа истинная причина, почему принцесса Кейт отправилась в загородный дом

Принцесса Уэльская не появлялась на публике весь январь, и мы не увидим ее раньше Пасхи.

Это связано с тем, что Кейт сделали операцию на брюшной полости, а на выходных стало известно, что принцесса вместе с семьей – мужем Уильямом и тремя детьми – уехала в их загородный особняк, который они очень любят Анмер-холл, в Норфолке.

Анмер-голл, Норфолк / Фото: Getty Images

Оказывается, побудили Кэтрин на такую поездку школьные каникулы ее детей – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Семья обычно всегда школьные каникулы детей проводит в загородном особняке.

Источник сообщил Daily Mail: "Кэтрин хорошо поправляется. Она с нетерпением ждала смены обстановки и сможет расслабиться в Норфолке, пока дети выпускают пар вместе с Уильямом".

Принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи / Фото: Getty Images

Прежде всего речь идет о том, что дети могут много времени проводить на свежем воздухе. А это очень важно для принцессы. Вероятно, что Кэтрин чувствует себя лучше, раз смогла совершить такую поездку. В Виндзор семья вернется после завершения каникул. Тогда же, скорее всего, принц Уэльский приступит к работе в полную силу.

Напомним, после операции Кейт ее муж брал трехнедельный отпуск, но на прошлой неделе уже посетил несколько публичных мероприятий.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

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