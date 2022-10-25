Уехала на омолаживающие процедуры: королева Камилла отправилась в отпуск без мужа

Пока король Чарльз III принимает в Букингемском дворце нового премьер-министра, его супруга королева-консорт Камилла улетела в отпуск.

Король принял отставку экс-премьер-министра Лиз Трасс и встретился в Букингемском дворце с новым премьером Риши Сунаком, пока его супруга поехала немного отдохнуть.

Сообщается, что Камилла провела выходные в королевском поместье в Сандрингеме, а теперь будет десять дней отдыхать в Индии.

Как сообщает The Times of India, в пятницу королевская особа прибыла в холистический медицинский центр Soukya недалеко от Бангалора вместе с друзьями. Там королева будет проходить омолаживающие процедуры и просто наслаждаться отдыхом. Никакие официальные мероприятие у королевы на этот период времени не запланированы.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Камилла не впервые отдыхает в этом месте. Ранее вместе с мужем Чарльзом они останавливались здесь в 2017 году. В этот раз король вряд ли присоединится к супруге, так как у него слишком много работы.

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